Atriz Hilary Swank anuncia gravidez de gêmeos aos 48 anos: “É uma benção”

Hilary Swank, de 48 anos, anunciou que está grávida de gêmeos. A novidade foi compartilhada pela atriz durante o programa “Good Morning America”, nesta quarta-feira, 5. Ela é casada desde 2018 com o empresário Philip Schneider. A atriz não escondeu a felicidade durante a entrevista. “Isso é algo que eu queria há muito tempo e minha próxima coisa é ser mãe. E não apenas de um, mas de dois. Eu não posso acreditar”, afirmou durante a entrevista. Hilary ficou bastante conhecida pelas atuações no filme “Meninos não choram” e “Menina de ouro”, que renderam duas estatuetas de melhor atriz no Oscar. Ela se prepara para entrar em cena na série “Alaska Daily”, da ABC. Segundo a atriz, a gravidez está no segundo trimestre e mostra animação com a gravidez. “É uma benção. É um milagre total. É inacreditável.”. Durante a entrevista, ela citou um fato curioso ocorrido nos bastidores com a equipe de produção. “Coloquei uma jaqueta que não estava em continuidade E [eles] vieram e disseram: ‘Isso não está na continuidade.’ Eu disse: ‘Ah, acho que funciona. Eu vou fazer isso funcionar”, contou Hilary.