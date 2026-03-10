Babu, Chaiany e Milena: Quem você quer que saia do BBB 26?

Eliminação acontece nesta terça-feira (10)

Babu Santana, Milena e Chaiany estão no paredão desta semana no BBB 26. Jordana foi a mais votada pela casa neste domingo (8), mas se livrou ao vencer a prova Bate e Volta. Eliminação acontece nesta terça-feira (10).

Confira mais detalhes sobre a votação abaixo.

Como foi formado o paredão

Babu Santana está no Paredão, indicado por Milena e Jonas

Breno está imunizado, por voltar do Paredão Falso

O Anjo Milena imunizou Ana Paula

Os líderes Alberto e Jonas indicaram Milena ao Paredão

Jordana foi a mais votada pela casa

Mais votada, Jordana escolheu Chaiany no contragolpe

Babu, Jordana e Chaiany disputaram a Prova Bate e Volta

Jordana venceu a Bate e Volta. Babu, Milena e Chaiany estão no Paredão

Os mais votados do paredão

6 votos – Jordana

3 votos – Marciele

2 votos – Solange

1 voto – Juliano

Jordana venceu a prova Bate e Volta

A prova envolvia sorte, com os participantes tendo que puxar cordas presas a baldes numerados. Caso escolhessem os baldes corretos, passariam de fase – ao todo, eram três. A ordem de disputa ficou decidida em: Chaiany, Jordana e Babu.

Jordana conseguiu acertar os números em suas três primeiras tentativas e se livrou do Paredão. Chaiany passou de fase na primeira, mas errou o restante, e Babu não conseguiu acertar nenhuma vez.

*Com informações do Estadão Conteúdo

