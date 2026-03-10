Babu, Chaiany e Milena: Quem você quer que saia do BBB 26?
Eliminação acontece nesta terça-feira (10)
Babu Santana, Milena e Chaiany estão no paredão desta semana no BBB 26. Jordana foi a mais votada pela casa neste domingo (8), mas se livrou ao vencer a prova Bate e Volta. Eliminação acontece nesta terça-feira (10).
Confira mais detalhes sobre a votação abaixo.
Como foi formado o paredão
- Babu Santana está no Paredão, indicado por Milena e Jonas
- Breno está imunizado, por voltar do Paredão Falso
- O Anjo Milena imunizou Ana Paula
- Os líderes Alberto e Jonas indicaram Milena ao Paredão
- Jordana foi a mais votada pela casa
- Mais votada, Jordana escolheu Chaiany no contragolpe
- Babu, Jordana e Chaiany disputaram a Prova Bate e Volta
- Jordana venceu a Bate e Volta. Babu, Milena e Chaiany estão no Paredão
Os mais votados do paredão
- 6 votos – Jordana
- 3 votos – Marciele
- 2 votos – Solange
- 1 voto – Juliano
Jordana venceu a prova Bate e Volta
A prova envolvia sorte, com os participantes tendo que puxar cordas presas a baldes numerados. Caso escolhessem os baldes corretos, passariam de fase – ao todo, eram três. A ordem de disputa ficou decidida em: Chaiany, Jordana e Babu.
Jordana conseguiu acertar os números em suas três primeiras tentativas e se livrou do Paredão. Chaiany passou de fase na primeira, mas errou o restante, e Babu não conseguiu acertar nenhuma vez.
*Com informações do Estadão Conteúdo
Quem você quer que saia: Babu, Chaiany ou Milena?
