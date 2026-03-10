Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > Babu, Chaiany e Milena: Quem você quer que saia do BBB 26?

Babu, Chaiany e Milena: Quem você quer que saia do BBB 26?

Eliminação acontece nesta terça-feira (10)

  • Por Jovem Pan*
  • 10/03/2026 05h00
Reprodução/Gshow Emparedados da semana Babu, Chaiany e Milena Emparedados da semana Babu, Chaiany e Milena

Babu Santana, Milena e Chaiany estão no paredão desta semana no BBB 26. Jordana foi a mais votada pela casa neste domingo (8), mas se livrou ao vencer a prova Bate e Volta. Eliminação acontece nesta terça-feira (10).

Confira mais detalhes sobre a votação abaixo.

Como foi formado o paredão

  • Babu Santana está no Paredão, indicado por Milena e Jonas
  • Breno está imunizado, por voltar do Paredão Falso
  • O Anjo Milena imunizou Ana Paula
  • Os líderes Alberto e Jonas indicaram Milena ao Paredão
  • Jordana foi a mais votada pela casa
  • Mais votada, Jordana escolheu Chaiany no contragolpe
  • Babu, Jordana e Chaiany disputaram a Prova Bate e Volta
  • Jordana venceu a Bate e Volta. Babu, Milena e Chaiany estão no Paredão

Os mais votados do paredão

  • 6 votos – Jordana
  • 3 votos – Marciele
  • 2 votos – Solange
  • 1 voto – Juliano

Jordana venceu a prova Bate e Volta

A prova envolvia sorte, com os participantes tendo que puxar cordas presas a baldes numerados. Caso escolhessem os baldes corretos, passariam de fase – ao todo, eram três. A ordem de disputa ficou decidida em: Chaiany, Jordana e Babu.

Jordana conseguiu acertar os números em suas três primeiras tentativas e se livrou do Paredão. Chaiany passou de fase na primeira, mas errou o restante, e Babu não conseguiu acertar nenhuma vez.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Quem você quer que saia: Babu, Chaiany ou Milena?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
