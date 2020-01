Anahi compartilha vídeo de Manu Gavassi e Bianca Andrade cantando RBD no BBB 20

Manu Gavassi e Bianca Andrade passaram a tarde de quarta-feira (22) cantando hits do RBD

Reprodução/Instagram/Globo Anahi repostou vídeo em que Manu Gavassi e Bianca Andrade aparecem cantando músicas do RBD no BBB 20



Manu Gavassi e Bianca Andrade passaram a tarde desta quarta-feira (22) cantando músicas do RBD na casa do BBB 20. Matando as saudades do grupo mexicano, a dupla cantou músicas como “Solo Quedate En Silencio” e “Ser O Parecer”.

Em um dos momentos, Manu comentou que os agudos de Anahi eram muito difíceis de alcançar. E o vídeo chegou até a cantora mexicana, que repostou a cena no Twitter na noite de ontem. Junto com o clipe, ela postou emojis de palmas, risadas e corações.

Veja abaixo:

Os fãs de RBD, aliás, estão cheios de esperança que a banda vai voltar. Nas últimas semanas, os seis integrantes apareceram juntos em fotos, mas garantiram que foi só um encontro de velhos amigos.