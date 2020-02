Babu diz que Pyong teve ‘atitude horrorosa’ por trocar nascimento de filho pelo BBB

Jake, o primeiro filho de Pyong e Sammy Lee, nasceu no domingo (16)

Babu criticou a ida de Pyong para o BBB 20. Em conversa com Felipe, nesta sexta-feira (21), ele disse que o mágico teve uma “atitude horrorosa” por ter entrado no reality show mesmo sabendo que o primeiro filho dele nasceria durante o período do confinamento.

Jake, o primeiro filho de Pyong e Sammy Lee, nasceu no domingo (16). Como o hipnólogo ganhou a prova do anjo hoje, ele receberá uma mensagem da esposa e provavelmente verá o filho pela primeira vez.

“Muito maneiro que ele vá ver o filho dele. Mas já acho horrorosa a atitude dele ter vindo para cá e ter deixado o filho nascer sem ele”, disse Babu para Felipe. “Mas que veja o filho, vamos ser complacente. Eu também quero ver.”

Babu sobre Pyong: "Muito maneiro ele ver o filho dele. Já acho horrorosa a atitude dele ter vindo pra cá e ter deixado o filho nascer sem ele" #BBB20 pic.twitter.com/IGVC1clkt0 — qual é sua senha? (@gramich) February 21, 2020

Apesar da expectativa, há uma possibilidade do relacionamento entre Sammy e Pyong estar abalado. Há algumas semanas, o mágico virou assunto por dar em cima de Marcela em uma festa. Muitos telespectadores do BBB 20 ainda apontaram que ele teria assediado a médica e Flayslane, e a Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar o caso.

Sammy não se pronunciou sobre o episódio, mas apagou algumas fotos com Pyong no Instagram.