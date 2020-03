Participantes do BBB 20 serão informados sobre pandemia de coronavírus

Como estão no BBB 20 desde meados de janeiro, participantes não sabem nada sobre o coronavírus

Os participantes do BBB 20 serão informados nesta segunda-feira (16) sobre a pandemia de coronavírus. Confinados desde meados de janeiro, os integrantes do reality show ainda não sabem nada sobre a doença que já matou mais de 7 mil pessoas em todo o mundo.

No programa desta noite, o apresentador Tiago Leifert vai receber um infectologista para orientar os participantes sobre as medidas de higiene para combater a propagação do vírus. Os confinados também serão informados sobre o estado de saúde dos parentes.

Além da conversa com o infectologista, os participantes do reality show poderão usar mais água durante o dia para higienizar as mãos. Eles têm uma cota máxima diária para o uso de água.

A Globo afirmou, em comunicado à imprensa, que a produção do BBB 20 tem tomado todas as medidas de precaução para evitar a disseminação do vírus. A emissora não se pronunciou sobre um possível cancelamento do programa devido à pandemia.