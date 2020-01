‘BBB 20’: Estreia terá prova de imunidade, muro e mais novidades

Reprodução/Globo O BBB 20 estreia nesta terça-feira (21)



O Big Brother Brasil 20 estreia nesta terça-feira (21) e terá muitas novidades. De acordo com a Globo, o primeiro dia do reality já terá um muro dividindo a casa entre a “Pipoca”, participantes comuns, e o “Camarote”, os influencers da edição.

Os brothers e sisters também vão disputar uma prova que valerá imunidade – que ainda não teve muitos detalhes revelados.

A edição especial da competição terá nomes como Bianca Andrade, Pyong Lee, Manu Gavassi, Babu Santana, Mari Gonzalez, Rafa Kalimann e mais famosos entre os postulantes ao prêmio. Em um primeiro momento, no entanto, a parte “famosa” do elenco ficará dividida do restante da casa.

Boninho, que dirige a atração, já adiantou em suas redes sociais que mais participantes deverão entrar na casa mais vigiada do Brasil.