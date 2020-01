‘BBB 20’: Felipe pede para cozinhar, mas leva bronca de Gizelly: ‘Tire a mão do pin**’

Gizelly fez piada com Felipe durante o almoço no ‘BBB 20’

Reprodução/Globo Felipe e Gizelly cozinharam arroz nesta quarta-feira (22) no 'BBB 20'



No segundo dia de “BBB 20“, nesta quarta-feira (22), o paulistano Felipe quis ser prestativo com a casa e se ofereceu para fazer arroz. Ele, no entanto, reconheceu que não sabe cozinhar e pediu para que a advogada Gizelly o ensinasse. E a primeira dica dela foi crucial.

“Tire a mão do pinto”, disse a participante ao arquiteto ao ver que ele estava com a mão por cima das calças. “Eu não estava com a mão no pinto, estava ajeitando a minha calça”, justificou.

A conversa seguiu em tom de brincadeira. “Aí você me complicou”, disse o paulistano. “Ainda bem que não como arroz”, retrucou Gizelly.

Veja o momento abaixo:

Felipe: “me ensina a fazer arroz?” Gizelly: “vamos lá, primeiro tira a mão do pinto” SOCORROOOO GIZELLY #BBB20pic.twitter.com/NLgQZLZlNa — M A T E U S (@RealitysVip) January 22, 2020

Felipe e Gizelly são do grupo Pipoca, com integrantes desconhecidos do público. A equipe venceu a primeira prova do reality e está imunizada para o próximo paredão, na terça-feira (28), que será composto só pela equipe Camarote, formada por famosos e influenciadores.