BBB 20: Felipe Prior vence prova do líder; Babu e Rafa estão no paredão

Reprodução/Globo Felipe Prior é o novo líder do BBB 20



O Big Brother Brasil 20 tem um novo líder: Felipe Prior levou a melhor sobre Rafa Kalimann e conquistou o posto pela primeira vez no programa.

Ele poderá indicar alguém para o paredão e definir quais participantes vão para o “lado vip” e quais ficarão na xepa. Ele já adiantou que pretende deixar apenas Babu no vip.

De acordo com as regras da prova, Babu, o primeiro eliminado da disputa, e Rafa, a última eliminada, estão automaticamente no paredão. Ambos poderão disputar o Bate e Volta para tentarem escapar da votação.