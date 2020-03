BBB 20: Gabi chora após Babu dizer que ficou chateado com o voto dela

Gabi votou em Babu na formação do paredão desta terça-feira (3) no BBB 20

Reprodução/Globo Babu e Gabi conversaram nesta segunda-feira (2) no BBB 20



Babu e Gabi tiveram uma conversa importante na tarde desta segunda-feira (2) no BBB 20. O ator desabafou com a cantora e confessou que ficou chateado com o voto dela.

A cantora tentou explicar o voto dela, mas Babu resolveu desabafar e abrir o coração. “Foi a única pessoa no jogo, que eu fiquei magoado, foi com você. É por isso que eu estava mais frio. Por isso que eu não queria que você fosse cantar para mim, vai cantar pra mim e vai votar em mim? Que papo é esse?”, disse o ator.

Gabi, então, começou a chorar e a se explicar. Ela lembrou de uma desavença da dupla há um mês, quando o grupo de garotas deixou um peixe estragar. Babu ficou revoltado com a situação e disse que todas as meninas colocaram a culpa na cantora. “Mari, Bianca e a Manu falaram que elas não tinham nada a ver com isso e colocaram a culpa em você”, afirmou.

Isolado na casa, Babu disse que os participantes “não aceitam” o jeito dele. “Eu sei quem eu sou. Sou um cara que lutou bastante na vida”, desabafou. No fim, Gabi saiu chorando e foi conversar com Rafa.

O namorado de Gabi, Guilherme, está no paredão desta terça-feira (3). Ele disputa a permanência da casa com Gizelly e Pyong.