BBB 20: Gabigol comemora permanência de Babu; Victor Hugo é eliminado com rejeição

Reprodução/Globo/Twitter Babu ficou no paredão desta terça - para alegria de Gabigol



Babu tem um torcedor muito especial: Gabigol, o artilheiro do Flamengo. Depois da decisão do paredão da noite de terça-feira (10), o atacante foi às redes sociais para comemorar a permanência do ator no confinamento.

“Vaaaamooooooooo #TeamBabu”, escreveu o craque, que aproveitou para colocar um emoji de ursinho e um coração. Ele ainda fez uma live durante o anúncio de Tiago Leifert e postou uma foto “#TeamBabu” ao lado de alguns de seus companheiros de clube. Na rodada do fim de semana, Gabriel chegou a fazer a “dancinha do Babu” ao marcar um gol.

Victor Hugo foi o eliminado com 85,22% dos votos. Manu Gavassi teve 10,18%, enquanto Babu teve apenas 4,6%.

Em seu discuso, Lefeirt afirmou, sobre Victor Hugo: “Não foi por mal. Você fez o seu melhor. Você fez o que você achava correto. Só não deu certo. Ou, pelo menos, deu. Até a metade.”

Ao deixar a casa, Victor agradeceu: “Gente, muito obrigado. Eu vivi um sonho aqui. Foi muito importante cada momento. Eu queria muito estar aqui. E eu me joguei com tudo. E eu vivi cada momento como se fosse o último. E tinha que chegar o último.”