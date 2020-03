BBB 20: Gizelly diz que está ansiosa para conhecer a mãe de Prior

Prior e Gizelly estão se reaproximando no BBB 20

Reprodução/Globo Prior e Gizelly estão se reaproximando no BBB 20



O clima entre Gizelly e Prior no BBB 20 segue ficando cada vez mais ameno. Em conversa nesta quarta-feira (4), a advogada afirmou que está ansiosa para conhecer a mãe do arquiteto.

“E sua mãe, vai aparecer quando? Estou ansiosa para conhecer ela”, disse Gizelly. “Só quando eu sair ou quando você sair, se for para o paredão comigo. Pode ser semana que vem, se quiser”, brincou Prior.

Inimigos declarados no jogo, Gizelly e Prior têm se aproximado nos últimos dias. No domingo (1º), a capixaba disse para o paulista que o beijo dele era bom. Eles se beijaram no começo do programa.

Ela voltou a repetir a frase nesta terça-feira (3), durante o programa ao vivo. “Te dei biscoito em rede nacional”, disse a advogada hoje, lembrando do momento. “Vou sair daqui e as meninas vão todas querer provar meu beijo”, respondeu Felipe.

Nesta quinta-feira (5), os participantes do BBB 20 disputam mais uma liderança. Ainda nesta semana, o programa deve revelar como será a dinâmica do Quarto Branco, anunciado pelo apresentador Tiago Leifert ontem.