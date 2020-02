BBB 20: Após retomar namoro com Gui, Gabi impõe 8 regras para o relacionamento

Reprodução/Globo Guilherme e Gabi retomaram o namoro



A madrugada deste sábado (29) foi palco para Guilherme e Gabi retomarem – mais uma vez – o namoro dentro do confinamento do Big Brother Brasil.

Depois da cantora pedir um tempo ao brother, os dois conversaram na cozinha após a festa e decidiram dar mais uma chance ao relacionamento. Ela própria fez o pedido novamente e ele aceitou. Eles decidiram que vão conversar mais para evitarem atritos.

Mais tarde, porém, Gabi resolveu elencar oito regras a serem respeitadas por Gui.

Confira abaixo o que disse a sister:

1. Respeite o ‘pitchulo’ (o boneco cenográfico da casa)

2. Quando alguma coisa acontecer, vou falar com você

3. A gente é namorado, mas não precisa ficar grudado. Você tem seus amigos, eu tenho minhas amigas aqui. Quando a gente se encontrar, fica junto. Só conversar sobre jogo quando ambos quiserem.

4. Só conversar de jogo quando ambos quiserem

5. Respeitar as decisões do outro aqui dentro no jogo

6. Sem edredom

7. Assunto encerrado não se fala mais

8. Você pensa diferente de mim em muita coisa, eu respeito, mas não concordo, igualmente você