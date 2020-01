Boninho diz que ‘BBB 20’ ainda terá mais participantes

Post de Boninho fez fãs especularem que mais dois participantes vão entrar no ‘BBB 20’; reality começa na terça (21)

Divulgação/Globo O 'BBB 20' terá anônimos e famosos pela primeira vez



Depois do anúncio dos 18 participantes do “BBB 20“, o diretor da atração, Boninho, usou as redes sociais para indicar que a lista de moradores da casa ainda não está completa.

Em um post no Instagram neste domingo (19), Boninho disse que a lista não estava completa. “Esse time ainda não terminou… Vem mais!!!”, escreveu na legenda de um vídeo que mostrava a equação “+4 = 2”.

Veja abaixo:

Os fãs do “BBB” especulam que a atração deverá ter mais quatro participantes. Desses, apenas dois vão de fato entrar na casa.

O “BBB 20”, que terá pela primeira vez famosos e anônimos, estreia nesta terça-feira (21).