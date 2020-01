BBB 20: Marcela se revolta com estratégia da ‘macholândia’: ‘É nojento’

Reprodução/Globo Marcela expressou todo o seu descontentamento em conversa com Gizelly



Na madrugada desta quarta-feira (29) no BBB 20, Marcela desabafou com Gizelly após descobrir a estratégia da “macholândia” – grupo de Hadson, Lucas, Felipe e Petrix – de desestabilizar as sisters “casadas” propositalmente, apostando em um envolvimento com Lucas.

“É nojento, eles são esse tipo de pessoa, vão fazer isso com a gente em algum momento. Só não vou falar pra elas porque elas podem não acreditar, vou tentar tirar elas dessa situação, não vou jogar com eles”, afirmou Marcela, que completou “não vale tudo por 1,5 milhão.”

Gizelly concordou com a companheira de reality : “Foi a pior trama de todas as edições.”

A médica ainda expressou todo o seu descontentamento com a situação: “Pra mim, eles saíram de quem eu queria ser aliada para meus próximos inimigos.”