Polêmica no BBB 20! Mari Gonzalez e Felipe conversam sobre zoofilia; veja vídeo

‘E tudo bem também a pessoa querer comer um animal’, afirmou a ex-panicat

Reprodução/Globo Mari GOnzalez teve fala polêmica sobre zoofilia



Mari Gonzalez e Felipe Prior tiveram papo sobre zoofilia na tarde deste domingo (26) que acabou viralizando nas redes sociais. Os dois normalizaram a prática de ato sexual com animais, compartilhando histórias que ouviram de pessoas próximas.

“É anormal pra gente, mas é normal pra pessoa. E tudo bem também a pessoa querer comer um animal”, afirmou Mari, que é ex-panicat. “Tem gente que fica excitado, que transa com animal.”

Felipe, por sua vez, revelou que até um funcionário seu dizia que era prática comum: “Os peões da obra falaram que no Nordeste os caras mandavam a pau. Chegavam no sítio com as cabras. O “Alemão” mesmo, vou falar quem é, meu funcionário, o que tiver está traçando, as cabras (…) Ele diz que chega na obra e fala quem nunca deu um talento na cabrinha, os caras dizem que a cabra até grita o nome.”

A conversa repercutiu muito mal e, nas redes sociais, os usuários ficaram revoltados com o comportamento dos participantes do BBB 20.

Assista: