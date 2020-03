BBB 20: Participantes são informados sobre coronavírus; programa vai continuar

Reprodução/Globo Produção do BBB 20 informou participantes sobre o coronavírus



A produção do Big Brother Brasil 20 resolveu informar os participantes – que não têm contato com o mundo externo – a respeito da pandemia do coronavírus. Tiago Leifert contou com a presença do infectologista Edimilson Migowski para tirar dúvidas dos brothers e sisters, que ficaram muito surpresos com a notícia.

O apresentador afirmou que o reality, ao menos por enquanto, continuará no ar, apesar da Globo ter interrompido vários de seus programas devido ao COVID-19. “Nosso programa continua? Continua! Só que a gente precisa mudar alguns hábitos. Amanhã [no paredão] não tem plateia, é o mais seguro a se fazer nesse momento. A gente também não vai trazer a família de vocês pra cá, porque é a melhor coisa a se fazer. E, em relação a vocês, a gente sempre foi extremamente rigoroso com a higiene, mesmo antes desse novo vírus. Mas a gente está, mesmo assim, redobrando a atenção”.

Os participantes receberam álcool gel e diversas orientações de higiene. Marcela e Thelma, que são médicas, deram uma aula prática aos demais sobre como lavar as mãos corretamente. Eles também foram informados de que seus familiares estão bem.