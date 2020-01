Petrix Barbosa vence primeira prova do líder no BBB 20

Reprodução/Globoplay Petrix foi o campeão da prova do líder na quinta-feira (24)



A primeira prova do líder do Big Brother Brasil 20 consagrou Petrix Barbosa como o campeão nesta quinta-feira (22). O ginasta, que faz parte do grupo Camarote, foi o vencedor da prova inspirada no BBB12 em que os brothers precisavam pegar bexigas coloridas da piscina.

Cada balão vermelho correspondia a 1 ponto, enquanto os verdes eliminavam automaticamente o participante.

Ao vencer, Petrix escolheu alguns brothers para integrar o grupo VIP, que terá direito a um cardápio especial: Lucas Chumbo, Rafa, Manu, Gabi, Bianca, Mari, Babu e Felipe. Enquanto isso, os demais confinados se contentarão com a Xepa.

Para a inauguração do quarto do líder Petrix convidou Lucas Chumbo e Guilherme para aproveitar a geladeira repleta de bebidas alcoólicas.