BBB 20: Pyong é eliminado e brothers ficam em choque com permanência de Babu; veja

Reprodução/Globo Pyong foi o oitavo eliminado



Pyong Lee foi o oitavo eliminado do Big Brother Brasil 20. Na noite de terça-feira (17), o influencer recebeu 51,70% dos votos, perdendo para Babu, com 47,71%, e Rafa, com apenas 0,59%.

A eliminação causou muita surpresa entre os participantes – tirando Felipe Prior, que comemorou muito a permanência de Babu. Daniel, Marcela, Ivy, Manu e companhia ficaram incrédulos com a saída do coreano, já que o encaravam como favorito e viam Babu como “fraco”.

“Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca mais abandonar ou esquecer. Estou orgulhoso do que eu fiz aqui dentro. Amo muito vocês, lá fora a gente se vê”, afirmou Pyong ao se despedir.

Ao longo da madrugada, os brothers e sisters especularam a possibilidade de um paredão falso – algo que não é verdade.

Assista: