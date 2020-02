BBB 20: Rafa Kalimann conquista ‘superliderança’ e Flay já está no Paredão

Reprodução/Globo Rafa Kalimann conseguiu a liderança da semana



Rafa Kalimann levou a melhor na prova do líder da noite de quinta-feira (20) e conquistou o reinado pela primeira vez no BBB 20. A liderança veio em boa hora para a influencer, que terá mais poder do que o habitual.

Nesta semana, a líder poderá colocar duas pessoas no paredão – e não haverá a possibilidade dos indicados se safarem do paredão, já que não terá a prova “Bate e Volta”.

Kalimann teve de fazer muitas escolhas: quem vai para o lado VIP – Thelma, Marcela, Gizelly, Manu e Pyong -, presentes para três brothers – Gabi, Manu e Pyong – e penalidade para três participantes, que deveriam escolher garrafinhas com um bilhete.

Flayslane acabou indo direto para o paredão, Bianca perdeu 300 estalecas e Felipe Prior não poderá participar da Prova do Anjo.