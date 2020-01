BBB 20: Treta! Boca Rosa e Rafa Kalimann brigam: ‘Vai se fo***’; confira

Reprodução/Globo Bianca Andrade e Rafa Kalimann se desentenderam em festa



A primeira festa do Big Brother Brasil 20 também inaugurou as tretas. As influencers Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Rafa Kalimann resolveram falar sobre briga fora da casa e o tempo esquentou.

Aparentemente, Bia acusou Rafa de tê-la tratado mal em evento. Rafa, por sua vez, negou e jogou a responsabilidade para Boca Rosa, dizendo que foi ignorada pela rival ao mandar mensagem em rede social.

“Como eu ia te seguir? Eu não tinha uma boa impressão de você”, confessou Bianca, ao dizer que “não viu” a mensagem em questão.

“Você entrou para fazer isso”, disse Rafa. Bia, então, xingou: “Vai se fo***”. “Você tá me empurrando? Você entrou para isso, eu não caio nisso. Eu não caio. Aqui não, sou blindada. Tem ‘n’ nomes que caíram, se arrependeram da amizade com você”, acusou Kalimann.

“Você estava o tempo todo tentando me contradizer sobre aquele dia. Eu não faria com nenhum ser do mundo. Você sabia o que tinha feito. Você nunca me seguiu, eu te sigo, você não me segue. Começa por aí. Bia, não adianta. A gente podia parar aqui, amanhã quando estivermos sóbria a gente conversa”, completou.

Visivelmente abalada, Bianca foi acalmada no quarto, ao lado de Manu Gavassi e Mari Gonzales: “Vou sair como errada, estou acostumada a sair como escrota. Me tira daqui, não quero estar aqui. Essa porra dessa Rafaela, escrota. Deixa eu sair, eu vou.”

ATENÇÃO: a pergunta do Bolão #BBB20 sobre a primeira treta da casa acabou de ser respondida. foi na primeira semana e protagonizada por Bianca e Rafa! quem escolheu essa opção ganhou 15 pontos. pic.twitter.com/iRVuNBMzql — Ntv no #BBB20 📺▶️ (@ntvnasredes) January 25, 2020