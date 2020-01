BBB20: Petrix pega nos seios de Bianca Andrade; web pede expulsão por assédio

Reprodução/Globo Petrix pegou nos seios de Boca Rosa sem consentimento



Durante a festa desta madrugada no BBB 20, Petrix resolveu estralar as costas de Bianca Andrade. Ao abraçá-la pela frente, ele pegou nos seios de Boca Rosa, sem seu consentimento, e revoltou a web. A sister, que estava visivelmente alterada e mal conseguia falar, não conseguiu reagir.

Rapidamente, #PetrixExpulso entrou nos assuntos mais comentados do Twitter.

A atitude do atleta chamou a atenção de influencers na internet, como Felipe Neto. “Se isso aqui não é assédio e abuso de pessoa em situação de incapacidade, eu sou uma tangerina”, escreveu ao compartilhar o vídeo.

Ana Paula Renault, que participou de edição anterior do Big Brother Brasil, também usou suas redes sociais para protestar: “Enquanto um comportamento desse for aceito pela sociedade, as mulheres continuarão sendo assediadas e consequentemente vulneráveis à todo e qualquer tipo de ataque. Isso não é brincadeira!!! Um limite foi violado. Logo por ele… Muito triste e grave.”

A Globo ainda não se pronunciou a respeito.

Assista ao vídeo: