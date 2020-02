Boninho confirma que BBB 20 terá quarto branco

Atração dos BBB 9 e 10, quarto branco vai voltar para o BBB 20

Reprodução/Globo Quarto branco vai voltar para o BBB 20



Uma das ações favoritas dos fãs de BBB vai voltar nesta edição: o quarto branco. O diretor da atração, Boninho, afirmou nesta quarta-feira (19) que o BBB 20 terá quarto branco.

“Essa semana me perguntaram sobre o quarto branco. Não foi um, muita gente acha que é uma memória do BBB que marcou. Então conversamos e concordamos. Vamos fazer um quarto branco 2.0!!! E pra pressionar o teto vai apertar!”, escreveu Boninho no Instagram, prometendo que a atração vai aparecer “em breve”.

Veja o post:

O quarto branco foi usado como punição nos BBB 9 e 10. Os participantes foram confinados no cômodo, que é totalmente branco, sem poder sair. Na 9ª edição, Leonardo, que foi para o quarto, não aguentou e pediu para sair, sendo eliminado do programa.

Esta é a segunda coisa que o BBB 20 traz de edições anteriores. Além do quarto branco, o reality teve a casa de vidro, que fez sucesso no passado.