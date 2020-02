BBB 20: Bianca está preocupada com reação de namorado a flerte com Guilherme

Bianca flertou com Guilherme na última festa do BBB 20 e agora está preocupada com o namorado

Reprodução/Globo Gabi, Guilherme e Bianca vivem triângulo amoroso no BBB 20



Bianca conversou com Gabi na tarde desta terça-feira (11) sobre o flerte com Guilherme na última festa do BBB 20. A empresária desabafou sobre o caso e se mostrou preocupada com a reação do namorado, Diogo Melim, ao episódio.

“Imagina o Diogo vendo tudo isso? Eu sei que ele me conhece, ele sabe meu coração, ele sabe a pessoa que eu sou, só que isso me magoou muito”, disse Boca Rosa.

Na conversa, ela se disse arrependida de ter flertado com Guilherme, que está ficando com Gabi. Bianca e o modelo só não se beijaram porque ele recusou as investidas.

“Também estou meio perdida porque eu não queria ter feito o que eu fiz na festa. Não posso deixar a pessoa que está lá fora sofrer e continuar fazendo o que estou fazendo. Eu vi que eu estava machucando muita gente. Eu estava sentindo que estava no meio de vocês dois”, afirmou.

Gabi, por sua vez, perdoou a amiga. “De verdade, esquece o que passou aqui dentro. Vamos viver do jeito que estava. Está tudo certo. Não se sinta mal, vamos passar um pano nisso., de coração”, garantiu a cantora.

Nesta terça, o BBB 20 terá o terceiro eliminado. Hadson e Felipe estão no paredão e vão disputar a preferência do público. O programa vai ao ar às 22h20, na Globo.