Boninho faz visita surpresa à Casa de Vidro e aconselha: ‘Não contem tudo’

Reprodução/Gshow Diretor do BBB 20 teve conversa franca com possíveis candidatos confinados em shopping



Enquanto os brothers do BBB 20 processam o paredão da semana, Boninho entrou de surpresa na Casa de Vidro na tarde desta segunda-feira (3) para um bate-papo com os possíveis participantes do reality.

“Usem o que (estão ouvindo) com sabedoria e com responsabilidade, não contem tudo, isso tudo é uma arma que vocês têm. Tem que saber usar, tem que ser malandro, saber o que está acontecendo. Uma coisa ou outra pode falar, não tem problema”, aconselhou o diretor do Big Brother, se referindo às informações que o pessoal da Casa de Vidro têm recebido dos fãs.

Confinados no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, desde sábado, dois dos quatro participantes serão escolhidos para entrar na casa do BBB.

Veja o momento:

Boninho já induziu TODOS os canditados da casa de vidro a não contarem o que sabem aos outros participantes. Falou até pra eles mentirem que ficaram 2 semanas confinados. Que tem que ser malandro Todos concordando e dizendo que não vão falar. #BBB20 pic.twitter.com/RE6rVancQ1 — Escolhas da Ju (@escolhasdaju) February 3, 2020