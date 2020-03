BBB 20: Carlinhos Maia diz que recebia mensagens de Gizelly antes do programa

Carlinhos Maia revelou estar torcendo por Gizelly e Thelma no BBB 20

Jovem Pan Carlinhos Maia participou do Pânico nesta terça-feira (10)



O influenciador digital Carlinhos Maia afirmou nesta terça-feira (10), em entrevista ao Pânico, que está torcendo por Gizelly no BBB 20.

Maia disse que recebia mensagens no Instagram da advogada antes de ela entrar no programa. “Ela mandava muitas mensagens para mim quando estava com depressão”, revelou o influenciador.

Carlinhos contou que uma das atuais administradoras do perfil de Gizelly no Instagram entrou em contato com ele recentemente para dizer que o influenciador foi muito importante para que a capixaba superasse a depressão.

“Acho ela [Gizelly] mais real, a cara dela é a cara do Brasil”, continuou o ator, que também disse torcer por Thelma. “Elas são as melhores.”

Convite

Ainda na entrevista, Carlinhos Maia voltou a confirmar ter recebido um convite para participar do BBB 20, que pela primeira vez levou para o programa pessoas já conhecidas.

O influenciador admitiu que ficou com medo de participar do reality show. “Foi covarde da minha parte”, disse. “Eu ia falar qualquer besteira e iam acabar comigo. Preferi não ir e ficar com meu reality aqui fora”, afirmou Carlinhos.