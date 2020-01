Casa de vidro do BBB 20 terá quatro pessoas e colocará mais dois participantes no programa

Casa de vidro do BBB 20 será montada em shopping no Rio e começa neste sábado (1º)

Reprodução/Globo BBB 20 terá mais dois participantes



A Globo anunciou nesta quarta-feira (29) que a casa de vidro do BBB 20 terá quatro pessoas e duas delas entrarão no programa.

Serão duas mulheres e dois homens disputando as vagas no reality show. Eles ficarão confinados na casa de vidro a partir deste sábado (1º). A estrutura será montada no Via Parque Shopping, no Rio de Janeiro.

O público irá escolher os dois participantes que entrarão no BBB 20, sendo um homem e uma mulher. A entrada deles acontecerá na terça-feira (4), quando será anunciado o segundo eliminado do reality show. Ainda não se sabe, no entanto, quem estará na casa de vidro.

Nesta terça-feira (28), Lucas Chumbo foi o primeiro eliminado do BBB 20. Com a saída do surfista e a de outro participante na próxima terça, a casa voltará a ter 18 moradores com a entrada dos dois novos brothers da casa de vidro.