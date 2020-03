BBB 20: Após aula sobre coronavírus, Daniel pega barata com a mão e limpa a boca em rede

Participantes do BBB 20 tiveram aula sobre o coronavírus nesta segunda-feira (16)

Reprodução/Globo Daniel foi criticado por atitudes pouco higiênicas após aula sobre coronavírus no BBB 20



Os participantes do BBB 20 tiveram nesta segunda-feira (16) uma aula com um infectologista sobre as medidas de proteção contra a propagação do coronavírus. Apesar das dicas do médico, Daniel parece ainda não ter entendido a seriedade da situação.

Ainda na noite de ontem, logo após o papo, Daniel foi ao jardim da casa do BBB e pegou uma barata com a mão. Ele foi logo repreendido por outros participantes.

Veja abaixo:

Tiago: Mantenha as mãos sempre bem higienizadas. Daniel: Pega nas mãos primeira barata que encontra. A expressão da Manu e a Flay cantando no fundo… mds… 😩😩😩 #BBB20 pic.twitter.com/U9gWmyWo0K — Juliana〆 (@lasanhasemcreme) March 17, 2020

ô @boninho tira logo o Daniel, ele é um risco pra esses confinados POR FAVORRR #BBB20pic.twitter.com/cHAjzgNCIV — Mari Tegon⚡️🧼✋🏻🧼 (@maritegon) March 17, 2020

Depois, já nesta terça-feira (17), o ator teve outra atitude pouco higiênica e limpou a boca em uma rede instalada no jardim após comer iogurte. Ele estava deitado com Marcela, que é médica e não repreendeu a atitude.

Veja o vídeo abaixo:

Nem 12 horas que foram informados de uma pandemia altamente contagiosa e o Daniel: – Já pegou uma barata com a mão e não entendeu pq tinha que lavar as mãos depois

– Limpou a bocona suja de iogurte numa rede do jardim#bbb20 pic.twitter.com/BXaadsUTfO — Bic Müller (@bicmuller) March 17, 2020

Apesar da pandemia do coronavírus, o BBB 20 segue normalmente. Mais um participante será eliminado nesta terça no paredão entre Babu, Pyong e Rafa.