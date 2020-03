Eita! Debaixo do edredom com Marcela, Daniel afirma: ‘Não vou conseguir’

Reprodução/Globo Marcela e Daniel vivem romance dentro da casa do BBB 20



No BBB 20, a noite que era para ser quente para Daniel e Marcela acabou de um jeito inesperado. O casal, formado dentro do confinamento, dava beijos embaixo do edredom e trocava sussurros.

No entanto, Daniel, em determinado momento, confessou: “Não vou conseguir.” Marcela, imediadamente, reclamou com um palavrão: “Pu** que pa***”. No Twitter, usuários rapidamente fizeram piada com a suposta “brochada” do brother.

No programa, a segunda-feira (9) teve um jogo da discórdia entre os brothers, que tiveram que escolher duas pessoas que gostariam de ver ao seu lado em uma eventual final. No paredão da semana, Victor Hugo, Manu Gavassi e Babu se enfrentam e podem ser eliminados.

Assista abaixo:

