BBB 20: Felipe atende o Big Fone e ganha imunidade

Reprodução/Globo Felipe ganhou de Pyong e Rafa na corrida e atendeu o Big Fone



Felipe ganhou imunidade no BBB 20 ao atender o Big Fone na manhã deste domingo (16). Com isso, ele não pode ser indicado ao paredão na noite de hoje.

O arquiteto apostou corrida com Pyong e Rafa quando o telefone tocou e conseguiu chegar na frente dos colegas de confinamento. Quem estava no Quarto do Líder não conseguiu atender o telefone porque a porta foi trancada.

Apesar de não ser uma recomendação do Big Fone, Felipe resolveu não contar para ninguém que está imune. Os outros participantes especulam sobre o conteúdo da mensagem recebida por ele – alguns acham que o brother já está no paredão.

Além de Felipe, o líder da semana, Guilherme, também está imune. Na noite de hoje, o anjo Victor Hugo vai imunizar uma terceira pessoa. Por outro lado, Marcela já está no paredão. Ela pode se salvar da berlinda se vencer a prova Bate-Volta, que vai disputar com os dois participantes que receberem mais votos da casa. O próximo paredão do BBB 20 acontece na terça-feira (18).