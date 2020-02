BBB 20: Lucas e Felipe dizem que Manu é egocêntrica e ‘paga de princesa’

‘Não acho ela 100% chata. Acho 99% chata’, disse Felipe sobre Manu Gavassi

Reprodução/Globo Manu Gavassi foi critica por Felipe e Lucas no BBB 20



Em conversa na tarde desta quarta-feira (12), no BBB 20, Lucas e Felipe criticaram Manu Gavassi.

No papo, Felipe disse que não tem “nada contra” Manu, enquanto Lucas disse que a acha chata. “Fica pagando de princesa”, continuou Felipe. “Acho chata para c***”, respondeu o amigo.

Os dois ainda disseram que não conseguiriam namorar com a cantora. Para Lucas, ela fala tudo com “arrogância”. “Um ego do c***”, ressaltou Prior. “Não a acho 100% chata. Acho 99% chata”, destacou.

Uma das participantes mais conhecidas do BBB 20, Manu Gavassi tem uma grande torcida nas redes sociais, principalmente no Twitter. A cantora, não entanto, ainda não testou a popularidade no paredão.