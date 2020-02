BBB 20: Felipe discute com Marcela, e Hadson reclama de informações externas

‘Como o pessoal deixa entrar uma informação dessas aqui?’, disse Hadson sobre participantes que vieram da casa de vidro

O clima no BBB 20 segue tenso. Na tarde desta quarta-feira (5), Felipe e Marcela tiveram uma discussão na cozinha. O assunto é o mesmo que domina a casa há dias: o plano dos homens de tentar seduzir Mari para fazê-la trair o namorado.

A discussão, no entanto, foi sobre as informações trazidas por Daniel e Ivy, que entraram no BBB 20 na madrugada de hoje após quatro dias na casa de vidro, onde tiveram contato com o público. Os fãs do reality pediram para eles avisarem Marcela que ela estava certa na treta com Hadson e os outros homens.

Felipe, por sua vez, reclamou por não ter participado da conversa com Daniel e Ivy em que a dupla repassou essas informações. “O problema é que isso pode estar sendo distorcido de uma forma que eu e o Lucas estamos entrando em uma situação que a gente não se colocou”, disse.

Depois, o arquiteto voltou a falar sobre a discussão após a formação do paredão, no domingo (2), e disse que queria que Marcela tivesse se desculpado com ele. “Eu achava que você ia virar para mim depois e falar: ‘Desculpa, Prior, por ter te exposto aquela hora’. Sei que você não vai fazer isso”, afirmou.

Marcela, então, debochou. “Sinto muito, Prior, por não ter pedido desculpa para você”, ironizou. O arquitetou perguntou se Marcela achava que estava certa, e a médica disse estar tranquila.

o deboche da marcela é o que me dá forças pra continuar #BBB20 pic.twitter.com/pCNfWMdebw — Juliane com e de exu (@exuliane) February 5, 2020

Depois da conversa com Marcela, Felipe continuou conversando com Lucas e Hadson e chamou a ginecologista de “falsa”. “Muito falsa, não aguento essas coisas. Mentira me tira do sério”, desabafou.

Hadson, que está no centro da confusão há dias, reclamou do fato da produção do BBB ter deixado com que participantes com informações externas entrassem na casa. “Como o pessoal deixa entrar uma informação dessas aqui?”, questionou.

Depois da eliminação de Petrix no paredão desta terça-feira (4), os participantes do BBB 20 se preparam para disputar a prova do líder nesta quinta-feira (5).