BBB 20: Felipe chama Mari de ‘serpente’, e Lucas quer colocá-la no paredão

Após festa, Felipe saiu gritando que Mari era uma serpente e só causava discórdia

Reprodução/Globo Felipe criticou Mari no BBB 20



Depois da festa desta quarta-feira (29) no BBB 20, Felipe e Mariana se desentenderam. Já na madrugada desta quinta-feira (30), o arquiteto falou para a influenciadora que a acha falsa e manipuladora.

“Eu acho que tu joga, seu namorado já participou do BBB. Você já sabe. Se a minha namorada entra depois que eu sair daqui, ela ganha, ou pelo menos vai longe. Por isso acho que tu é falsa”, disse, lembrando que a ex-panicat é namorada de Jonas, que disputou o BBB 12.

Depois, já em conversa com Babu, Felipe chamou a colega de serpente. “Vocês estão dando moral para essa serpente, minha opinião”, afirmou. “Ela está irritando todo mundo. Vamos cair no jogo. Eu quero que se f***. Essa mina está desestabilizando todo mundo. Causando a maior discórdia, essa filha da puta. Só discórdia”, saiu berrando.

Na manhã desta quinta, no quarto do líder, Felipe, Lucas e Petrix traçaram uma estratégia para colocar Mari no paredão. “A Mari eu vou botar no paredão”, cravou Lucas. “Descarada essa menina”, corroborou Felipe.

O segundo líder do BBB 20 será conhecido na noite desta quinta-feira. Ele poderá colocar uma pessoa direto no paredão no domingo (2), enquanto os dois indicados pela casa terão a chance de se salvar em uma prova de sorte.