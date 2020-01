BBB 20: Flayslane fica bêbada, bebe água da piscina e quase causa treta

Flayslane bebeu da piscina e ouviu reclamações de Felipe

Reprodução/TV Globo Flayslane bebeu água da piscina do 'BBB 20'



A cantora Flayslane aproveitou bem a festa que rolou na noite desta quarta-feira (22) no BBB 20. Tanto que ela chegou a beber água da piscina da casa.

Em uma conversa com Hadson e Marcela, ela perguntou se era permitido beber a água da piscina e ainda convidou os amigos para ir junto. “Vamos lá?”, questionou. “Pare de loucura”, disse o ex-jogador de futebol.

Isso não a impediu de ir até a piscina e de fato beber um pouquinho da água. Mas, antes, ela ainda levou outra negativa ao convidar a advogada Gizelly para acompanhá-la.

Veja o momento abaixo:

Quem não gostou da cena foi Felipe. O paulistano reclamou e chamou de “papelão” o que Flayslane estava fazendo. “Na moral, você sabe que isso é um papelão. Toma água de boa, cara, pra que isso?” disse. “Manda ele parar de tretar comigo. Não vou tomar água nunca, só água da piscina. Me deixa”, respondeu a cantora.

Ontem, o muro que separava os dois grupos da casa caiu e todos os participantes finalmente se conheceram. Nesta quinta-feira (23), o “BBB 20” terá a primeira prova do líder, enquanto o primeiro paredão, composto só por membros do grupo Camarote, será formado no domingo (26), com eliminação na terça-feira (28).