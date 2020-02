BBB 20: Rafa ouve Flay falando mal dela e conta climão para Pyong

‘Deus é tão maravilhoso na minha vida que a Flay começou a falar de mim’, disse Rafa para Pyong

Reprodução/Globo Rafa ouviu Flay falando mal dela no BBB 20



Rafa contou para Pyong que ouviu Flayslane falando mal dela no BBB 20. Em conversa nesta quarta-feira (19), a influenciadora disse que pegou a cantora falando sobre ela.

“Deus é tão maravilhoso na minha vida que a Flay começou a falar de mim. Ela não sabia que eu estava deitada ali [perto]”, contou Rafa para o colega. Depois, ela relatou o que ouviu de Flayslane.

“Ela disse ‘Só tem uma pessoa na casa que eu não suporto. É uma mulher. Eu sei que minha cabeça pode rolar por isso, mas eu não suporto. Já conversei com a Mari e com a Bia e elas concordam comigo em tudo o que eu penso'”, afirmou a instagrammer. “. “Ela falou para a Ivy que é uma das famosas. Ou seja, não estou errada com o que sinto e com o que penso. Minha intuição está certa.”

Rafa disse que não sabe se as colegas perceberam que ela ouviu, mas se disse aliviada por ter escutado o papo. “Por um lado me deu um alívio de pensar que não estou sendo injusta. Realmente tem aquela coisa de ela não me olhar no olho”, afirmou. Ela, no entanto, confessou que não entende a antipatia da cantora. “Nunca fiz nada para a Flayslane”, lamentou.