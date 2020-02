BBB 20: Flayslane e Victor Hugo discutem por causa do monstro: ‘Falso e dissimulado’

Flayslane e Victor Hugo discutiram na tarde desta sexta-feira (14) no BBB 20

Reprodução/Globo Flayslane e Bianca ficaram com o castigo do monstro no BBB 20



O clima esquentou no BBB 20! Flayslane e Victor Hugo protagonizaram uma discussão nesta sexta-feira (14) após o psicólogo ganhar a prova do anjo e colocar a cantora e Bianca no castigo do monstro. Flay não engoliu bem o castigo e criticou o colega.

Ela afirmou que Victor Hugo “não teve peito” de dar o castigo a Lucas. “Eu preferi você. Você nem me olha na cara”, explicou o maranhense. “Ué, se o que você passa é falsidade, eu vou olhar?”, retrucou a paraibana. Além do monstro, ela e Bianca também saíram do grupo VIP e foram para a xepa.

“Você sabe que eu não ia votar em você dessa vez”, continuou Flay. “Estou de consciência tranquila. Inclusive a sua reação é esperada. Não sabe reagir bem às coisas”, rebateu Victor Hugo, que ainda disse que a cantora tem “atitudes ruins” em relação a ele.

“Eu entendo a sua revolta, mas pode ficar com ela”, afirmou Victor Hugo. O psicólogo explicou que um dos motivos para tirar Flayslane e Bianca do VIP foi o saldo de estalecas da dupla. “Eu te respeitaria se você batesse no peito e dissesse ‘eu escolhi você’, não fala de estaleca. Não faz sentido, você é falso e dissimulado”, esbravejou a cantora.

Veja um trecho abaixo:

Vitor Hugo X Flay Nunca pensei que Vitor Hugo pisaria em alguém em uma briga HAHAHAHAHGA pic.twitter.com/VeetTAAq5h — Debora Magalhães. 👩🏻‍💻 (@deboraMv13) February 14, 2020

Depois da discussão, Manu deu um puxão de orelha em Victor Hugo. “Você sabe que você causou geral, né? Os meninos já estavam esperando que você daria para eles”, disse, falando de Lucas e Felipe.

O psicólogo voltou a usar as estalecas para se defender. “A gente ia perder 600 estalecas, colocando as meninas a gente ganhou 1600. E Flay não olha na minha cara, não é de hoje”, disse. Thelma concordou com ele. “Não vai com a sua cara? Vota em você? Coloca no pau, pronto e acabou.”

Veja o vídeo abaixo: