BBB 20: Gizelly reclama do cheiro de urina na jacuzzi: ‘É nojento’

‘O cheiro de urina sobe na jacuzzi, é nojento’, disse Gizelly sobre higiene dos participantes do BBB 20

Reprodução/Globo Gizelly reclamou que a jacuzzi do BBB 20 fica com cheiro de urina



Confinados há exatamente uma semana, os participantes do BBB 20 já estão tendo os primeiros problemas de convivência. Nesta terça-feira (28), a advogada Gizelly reclamou da higiene dos colegas.

“O cheiro de urina sobe na jacuzzi, é nojento”, disse a capixaba. Thelma, que também participava da conversa, aproveitou e se mostrou chateada porque alguém sujou a cozinha logo após ela limpar.

Também nesta terça, Babu fez coro às reclamações contra participantes do programa, desta vez falando que “algumas pessoas não têm noção de coletividade”.

“Se eu fosse vocês usava como critério essa questão da coletividade. Eu até pensei em mudar de grupo”, disse o ator no confessionário.

Nesta terça, o BBB 20 terá a primeira eliminação: Bianca Andrade e Lucas Chumbo, ambos do grupo Camarote, estão no paredão e disputam a preferência do público para continuar na casa.