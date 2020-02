BBB 20: Guilherme critica presidente do São Paulo: ‘Odeio ele’

Em conversa com Babu, Guilherme falou sobre o São Paulo e disse torcer por Hernanes

Reprodução/Globo Guilherme criticou Leco, o presidente do São Paulo



Mesmo confinado no BBB 20, Guilherme está preocupado com o São Paulo, time do coração dele. Em conversa nesta quinta-feira (20), ele criticou o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

“Eu já falei: enquanto tiver esse presidente no meu time, eu não acredito em título. Odeio ele”, disse o modelo para Babu. O São Paulo não ganha um título desde 2012, quando foi campeão da Copa Sul-Americana.

Babu citou Daniel Alves, que chegou ao clube no ano passado, e disse que o jogador deveria jogar na lateral-direita, e não no meio-campo. Guilherme concordou, mas ressaltou que o mais importante é recuperar o futebol do meia Hernanes.

“Tem que resgatar o futebol do Hernanes, como da última vez que ele veio”, afirmou o modelo, lembrando de quando jogador voltou para o São Paulo na primeira vez, em 2017.

Veja o vídeo abaixo: