BBB 20: Prior fica e Hadson é eliminado após receber 79% dos votos 

Hadson foi eliminado nesta terça-feira (11) do BBB 20



O Paredão da última terça-feira (11) resultou na eliminação de Hadson do BBB 20. Em disputa com Felipe Prior, o participante polêmico recebeu 79,71% dos votos do público para sair da casa.

O número se aproximou da eliminação de Petrix, que na semana anterior deixou o jogo com pouco mais de 1% dos votos recebidos por Hadson.

Tiago Leifert questionou o ex-jogador se ele tinha arrependimentos sobre seus atos no BBB. “É difícil analisar bate e pronto. Entrei muito focado em game, sou um cara assim. Atleta, competitivo, focado, determinado, se eu entrasse Hadson normal, não estaria disposto a jogar”, respondeu.

Hadson recebeu despedidas calorosas dos amigos Felipe e Lucas, dois participantes que sempre estiveram ao seu lado.

“Vou pedir uma coisa para vocês: Deem uma chance para esses meninos, eles são moleques bons. Mais um pedido: aproveitem tudo, eu estava grato o tempo todo, mesmo nas ‘cagadas’, meus problemas e tudo, isso aqui é surreal”, completou o ex-BBB.