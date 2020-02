BBB 20: Hadson e Felipe estão no terceiro paredão da casa

Divulgação

O terceiro paredão do BBB 20 foi formado no domingo (9), e tem Felipe e Hadson como os candidatos à eliminação desta semana.

Salvo no prova bate e volta, Victor Hugo ficou imune, assim como Lucas, ganhador da prova do anjo que deu como prêmio a autoimunidade ao vencer. Gabi, líder da semana, indicou Hadson.

Já Felipe e Victor Hugo foram os mais votados pela casa, com 9 e 5 votos respectivamente. “Eu entrei nesse jogo porque eu sou um cara alegre, divertido. Esse sou eu. Sou um cara que está sempre dando risada, às vezes é besta, às vezes faz coisa engraçada… Bom, eu quero ficar”, disse o arquiteto em sua defesa.

Hadson pediu o apoio dos conterrâneos. “A bandeira que eu levanto aqui é a bandeira do meu estado, Belém do Pará. Conto com vocês mais uma vez, quero muito ficar. (…) Sei que todos me conhecem, sabe da pessoa boa que eu sou, do coração que eu tenho… Tenho muito ainda o que aprender e evoluir aqui dentro do jogo”.