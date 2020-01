BBB 20: Hadson diz que mulheres da casa estão ‘no cio’

Em conversa com Guilherme, Hadson ainda disse que os caras não estão dando moral para as meninas

Reprodução/Globo Hadson no BBB 20



O ex-jogador de futebol Hadson afirmou que algumas mulheres do BBB 20 estão “no cio”. Em conversa com Guilherme nesta sexta-feira (24), ele disse que os caras “não estão dando moral” para as garotas.

“As meninas do nosso grupo estão tudo no cio”, avaliou. “Elas estão querendo pegação, mas vocês não estão dando moral, aí elas estão na onda. As meninas do nosso grupo querem você e o Lucas”, continuou o ex-atleta. Guilherme apenas riu.

O modelo discordou que ele é um dos galãs da casa. “Você está louco?”, questionou. Hadson, então, continuou defendendo o ponto dele. “Do nosso grupo, é.”

Hadson e Guilherme estão no grupo Pipoca, formado por anônimos, e estão salvos do paredão. A formação acontece neste domingo (26) e terá apenas membros da equipe Camarote.