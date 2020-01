BBB 20: após perder aposta, Hadson deu nome do filho em homenagem a ator do ‘Teste de Fidelidade’

Hadson revelou que o filho se chama Oliver por causa do ator Marcos Oliver

Reprodução/Instagram O ex-jogador de futebol Hadson e o filho Oliver, de 10 anos



O ex-jogador de futebol Hadson contou uma curiosidade sobre a família no BBB 20, nesta quinta-feira (23). Em conversa com os colegas, ele revelou que o nome do filho é uma homenagem ao ator Marcos Oliver, conhecido pelo “Teste de Fidelidade”, quadro de programas de João Kleber na RedeTV!.

Por causa do ator, o filho mias novo de Hadson se chama Oliver. A homenagem, porém, não aconteceu só porque ele gosta muito de Marcos Oliver, mas porque o ex-atleta perdeu uma aposta com amigos.

“Minha mulher estava grávida e estávamos em quatro casais numa boate. Falei para eles que se eu desse o nome para meu filho de Oliver, eles iriam ser padrinhos e pagar tudo do moleque. Me deram R$ 15 mil”, disse.

A confissão de Hadson virou assunto nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

Além do “Teste de Fidelidade”, Marcos Oliver também participou da sexta edição de “A Fazenda“, da Record, em 2013.