BBB 20: Ivy e Marcela dão risada do corpo de Babu: ‘Muito gordo’

Ivy e Marcela debocharam da forma física de Babu no BBB 20

Ivy e Marcela debocharam da forma física de Babu no BBB 20



Um vídeo que circula nas redes sociais nesta terça-feira (10) mostra Ivy e Marcela tirando sarro do corpo de Babu, no BBB 20.

Nas imagens, Babu aparece dormindo no chão da sala. No sofá, as duas participantes estão conversando baixinho e rindo olhando para o ator. Ivy, então, diz: “muito gordo”, em referência ao artista.

Veja o vídeo abaixo:

Marcela e Ivy rindo do Babu dormindo… Ivy solta baixinho em meio as risadas: “muito gordo” Que pessoas HORRÍVEIS. #bbb20 pic.twitter.com/Rd1Xf3Chd8 — Bic Müller (@bicmuller) March 10, 2020

No Twitter, fãs do programa condenaram a atitude de Ivy e Marcela. Veja abaixo a repercussão:

Não tem feminismo no mundo que me impedisse de tacar uma mãozada na cara dessas desgraça — Autoproclamada Presidenta do Crato (@bia_ms1) March 10, 2020

Eu só queria entrar nessa casa e da um abraço no Babu. Ele não merece conviver com essas racistas preconceituosas. — Felipe Prior (@McLovin89123768) March 10, 2020

Eu não desejo esse sentimento de ser julgado e ridicularizado pela sua fisionomia a ninguém! A Ivy fala bem baixinho "Muito gordo" sobre o Babu, e ela e a Marcela rindo como se fosse normal! Quando penso que não dá pra ter mais ranço elas me surpreendem! Que ódio!#BBB20 #BBBB20 pic.twitter.com/9wwEFRGj6g — ꒰𝕲𝖊𝖒𝖎𝖓𝖎🍓۠𖥦̟˖໋༷˚ (@SlytherclawZ) March 10, 2020