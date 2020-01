BBB 20: Surfista Lucas Chumbo diz que late quando está com medo do mar

‘Todo mundo olha para trás. ‘Tem um cachorro na água?’. Era eu, garotão, tá ligado?’, disse Chumbo sobre a técnica

O surfista Lucas Chumbo revelou um hábito no mínimo curioso. Em conversa com colegas de confinamento no BBB 20, nesta quinta-feira (23), o atleta disse que late quando está com medo do mar.

“Quando o mar tá gigante e eu tô com medo, eu lato para tirar a pressão”, disse o surfista. “Lá dentro da onda. Vem a onda gigante, tá todo mundo remando, dou duas latidas”, explicou.

A confidência de Chumbo deixou as pessoas um pouco confusas, então ele deu mais detalhes sobre a técnica. “Todo mundo olha para trás. ‘Tem um cachorro na água?’. Era eu, garotão, tá ligado? Mas porra, todo mundo na maior pressão, maior adrenalina, todo mundo com cara de mau, com medo. Falei: ‘Irmão, tenho que tirar essa pressão'”, afirmou.

Lucas Chumbo é parte do grupo Camarote e é um dos que podem ir para o paredão, no domingo (26). A primeira berlinda do BBB 20 será formada exclusivamente por membros da equipe de influenciadores. O eliminado será conhecido na terça-feira (28).