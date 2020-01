Com 75% dos votos, Lucas Chumbo é o primeiro eliminado do BBB 20

Divulgação/Globo Surfista Lucas Chumbo, de 24 anos, foi o primeiro eliminado do BBB 20



O surfista Lucas Chumbo, de 24 anos, foi o primeiro eliminado do BBB 20 nesta terça-feira (28). O brother encarou e perdeu para Bianca Andrade (Boca Rosa) após receber 75,54% dos votos populares.

Thiago Leifert elogiou bastante o rapaz, que se mostrou agradecido pela oportunidade de fazer parte da casa mais vigiado do Brasil.

“Obrigado pela oportunidade. Tô muito grato de estar aqui, de ter conhecido todo mundo. Tudo que vivi foi intenso, gosto de viver assim. No início estava muito energizado, aquela jaula me deixou louco. Fui eu desde o início, conheci pessoas incríveis, o BBB é incrível. Tô muito feliz!”, se despediu Chumbo.

O paredão foi formado no último domingo com Bianca, Lucas Chumbo e Pyong. A influencer Boca Rosa recebeu o voto do líder Petrix, enquanto o youtuber e o surfista foram os mais votados pela casa, com 10 votos e 4 votos, respectivamente.