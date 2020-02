BBB 20: Lucas diz que não é machista porque quer ajudar mulheres com câncer de mama

‘Como é que eu sou machista se eu quero ajudar as mulheres?’, questionou Lucas

Reprodução/Globo Lucas rebateu as acusações de machismo no BBB 20



Em conversa com Rafa no BBB 20, nesta quinta-feira (6), Lucas rebateu as acusações de machismo. O catarinense afirmou que não é machista porque tem a intenção de usar o prêmio do programa para ajudar mulheres com câncer de mama.

“Eu não preciso desse dinheiro. Ia pegar esse R$ 1,5 milhão e ajudar pessoas com câncer de mama”, disse. “Câncer de mama ainda, que é 95% de mulheres, e aí vem dizer que eu sou machista?”, continuou o fisioterapeuta.

“Como é que eu sou machista se eu quero ajudar as mulheres? Eu vim aqui com o intuito de ajudar as mulheres com câncer de mama”, afirmou Lucas. “Eu falei para poucas pessoas isso porque não quero que falem que estou falando para as câmeras para me promover.”

Veja o vídeo abaixo:

Lucas "Como eu sou machista, se eu vim aqui pra ajudar as mulheres com cancer de mama?" #BBB20 pic.twitter.com/ILZKze5bjU — Renan (@RealitysComment) February 6, 2020

Lucas estava envolvido em um esquema com Hadson e Felipe para tentar queimar as mulheres da casa que namoram. O plano dos homens foi descoberto pelas meninas e gerou uma briga que se arrasta desde o começo da semana.

Nesta quinta, os participantes do BBB 20 disputam a prova do líder. O atual líder, Guilherme, poderá banir quatro participantes da disputa.