Após negar estalecas no BBB, Lucas só ganha copo de água no ‘Mais Você’

Reprodução/Globoplay Ex-BBB participou na manhã de hoje do 'Mais Você'



Logo após Lucas ter sido eliminado do Big Brother Brasil 20, começaram a circular nas redes sociais pedidos para que ele tivesse direito a apenas beber água durante café da manhã no “Mais Você”.

Isso porque uma das razões para o brother receber 62,62% dos votos para deixar o reality show foi ter destinado zero estalecas (moeda usada internamente na atração) para seu grupo comprar alimentos.

Atendendo às reivindicações dos internautas, Patrícia Poeta o recebeu no “Mais Você” desta quarta-feira (19) chamando um garçom para servir a bebida ao ex-brother.

“O programa inteiro é para desestabilizar os outros. Eles usaram as armas deles, eu usei as minhas”, afirmou sobre a polêmica em relação à comida. Lucas declarou que “tem uma personalidade competitiva desde pequeno” e que “no jogo vale tudo”. Então, Patricia perguntou: “você faria aquilo (de deixar as pessoas sem comida) aqui fora?”. E o ex-BBB disse: “Aqui fora é diferente, nem tudo é competição, mas se fosse um jogo, usaria todas as minhas armas para sair vitorioso”.

Vocês, meu pessoal da internet, não perdoam e a gente também segue na mesma linha 😂. A mesa tá cheia, mas pro Lucas do #BBB20 vai só a aguinha mesmo 😅 #MaisVocê pic.twitter.com/5BABrup3Ai — Mais Você (@MaisVoce) February 19, 2020

A entrevista ocupou o primeiro lugar nos trending topics do Twitter. Inclusive, Ana Maria Braga fez questão de escrever comentários na rede social.

Lucas negou que tenha participado de manipulação contra mulheres para desestabilizar a casa. O plano era seduzir aquelas que têm namorados fora do reality para “queimar o filme” das participantes.

“Tem duas cenas. Em uma eu não concordei nem falei nada. No segundo momento, eu sequer estava presente”, justificou ao ser questionado sobre o tema.

Nas duas últimas entrevistas no “Mais Você” com eliminados do BBB, Patrícia Poeta e Fabrício Battaglini foram criticados nas redes sociais por “pegar leve” com Hadson e Petrix. Desta vez, com Lucas, Patrícia foi mais enfática nos questionamentos.

Ao longo de sua permanência no programa, Lucas também foi duramente criticado por comentários machistas. “Só não como a Mari porque não estou com fome”, disse ao se referir à ex-panicat em um dos dias do confinamento.

Sobre isso, Patrícia Poeta perguntou: “você disse que estava com fome de comida ou não?”. E Lucas respondeu: “é…posso ter usado uma expressão errada. Mas o que eu quis dizer é que eu tenho namorada”, alegou.

*Com Estadão Conteúdo