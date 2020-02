BBB 20: Com ajuda de Felipe e Hadson, Lucas mexe nas malas de Daniel

‘Eu sou curioso para c***’, justificou Lucas, enquanto revirava as malas de Daniel

Reprodução/Globo Lucas mexeu na mala de Daniel no BBB 20



A tensão entre Daniel e os outros homens do BBB 20 está cada vez maior. Nesta quinta-feira (6), Lucas contou com a ajuda de Felipe Prior e Hadson para mexer nas malas do novo colega.

“Eu sou curioso para c***”, justificou Lucas, enquanto revirava as malas de Daniel. “Isso é um jogo”, continuou. Hadson, que estava dentro do quarto, pediu para o amigo parar, mas deu risada. Felipe ficou na porta vigiando.

Veja o vídeo abaixo:

https://twitter.com/Eikebabado2/status/1225436611942506496

Daniel entrou no BBB 20 na madrugada de quarta-feira (5) junto com Ivy. A dupla ficou quatro dias na casa de vidro e teve contato com o público. Quando entraram na casa, eles levaram informações externas para os participantes, o que irritou os homens.