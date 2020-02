Manu Gavassi diz que não lembrava de ter ficado com astro de ‘Gossip Girl’

Manu Gavassi ficou com Chace Crawford, de ‘Gossip Girl’, no Carnaval de 2015

Reprodução/Globo/The CW Manu Gavassi ficou com Chace Crawford, de 'Gossip Girl', no Carnaval de 2015



Manu Gavassi confessou que não lembrava de ter ficado com o ator Chace Crawford, da série “Gossip Girl“. Em conversa no BBB 20, nesta terça-feira (4), ela disse que só lembrou do beijo no gringo ao ver uma notícia na internet.

“Eu lembro no dia seguinte a nota, pelo Ego. Não lembrava que tinha ficado com o garoto de ‘Gossip Girl'”, admitiu a cantora.

Ela, no entanto, se parabenizou pela ficada. “Parabéns para mim, mandei bem.”

O caso aconteceu no Carnaval de 2015. Os dois se beijaram em um dos camarotes da Marquês de Sapucaí durante o desfile das escolas de samba do Rio. Os dois ainda saíram juntos do camarote.

Rafa Kalimann, que era fã de “Gossip Girl”, também parabenizou Manu. “Ele foi um crush muito crush na época. E a série era muito futurista, porque na época os blogs estavam começando”, disse.

Em “Gossip Girl”, Chace Crawford interpretava Nate. Ele foi um dos protagonistas da série durante as seis temporadas, de 2007 a 2012.