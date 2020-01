Dentro do BBB 20, Manu Gavassi usa as câmeras para pedir rapaz em namoro

Manu Gavassi agora está namorando com Igor Carvalho

Reprodução/Instagram Manu Gavassi e Igor Carvalho estão namorando



Manu Gavassi aproveitou que está no BBB 20 e usou as câmeras para pedir o até então ficante Igor Carvalho em namoro, nesta quarta-feira (22).

Nesta quinta (23), o rapaz aceitou o pedido da cantora. “Só consegui descobrir agora de manhã que você, Manu Gavassi, me pediu em namoro em rede nacional, um fato inusitado na minha vida e na de muitas pessoas. Eu amo o romantismo nacional da Manu Gavassi! Já estava aceito antes do pedido, imagina agora. Faltou só um vídeo pra ver esse momento! Muitas saudades, te amo!”, disse no Instagram.

Ele continuou rasgando elogios para a agora namorada. “Porém o que realmente vale é nosso sentimento, cumplicidade e felicidade de estar junto. Isso que me motiva mais ainda aqui fora de te mandar forças e energias positivas nesse projeto que você está participando. Você queria uma resposta que você já sabia, que é SIM. Te amo, estou com saudades e quebra tudo aí, daqui a 3 meses você vê esse recado”, escreveu.

Veja o post abaixo: