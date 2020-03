BBB 20: Manu pede para ir para o quarto branco se Babu não for eliminado

Manu pediu para que os amigos Pyong e Rafa continuem no BBB 20

Reprodução/TV Globo Manu esteve no quarto branco há duas semanas



Manu falou nesta segunda-feira (16) que quer voltar para o quarto branco se Pyong ou Rafa forem eliminados do BBB 20. Eles disputam o paredão desta terça-feira (17) contra Babu.

“Meus melhores amigos estão no paredão, Rafa e Pyong. Então, por obséquio, mantenham esses dois nessa casa. Senão, pode me deixar de novo no quarto branco e me deixa lá, porque eu vou enlouquecer”, disse a cantora no raio-x.

Manu foi para o quarto branco há duas semanas com Gizelly e Prior. Ela apertou o botão vermelho e foi para o paredão da semana passada contra Babu e Victor Hugo, que acabou eliminado.

Nesta semana, Babu e Rafa foram para o paredão por terem sido o primeiro e último eliminados na prova do líder de quinta-feira passada (12), respectivamente. Pyong foi indicado pelo líder Prior.